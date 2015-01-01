Валетто Валентин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1942
Дата смерти?.01.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942
Отец: Нельга Илья
Рождение ребёнка
21.09.1966
Сын: Валетто Олег Валентинович
Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.06.1981
Дочь: Валетто Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
?.01.2015