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Валетто Валентин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1942

Дата смерти

?.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942

Отец: Нельга Илья

Мать: Нельга Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
21.09.1966

Сын: Валетто Олег Валентинович

Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.06.1981

Дочь: Валетто Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валетто Валентина Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Валетто Валентина Михайловна

Смерть
?.01.2015
Кропивницкий, Кіровоградська область