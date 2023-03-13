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Сафоневъ Тимофей
Сафоневъ Тимофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Пол
Мужской
Отец
Сафонеевъ Василий
1732 г.р.
Мать
Сафонева Дарья Васильева
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Сафонеевъ Василий
Мать:
Сафонева Дарья Васильева
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