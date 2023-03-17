Бакланова Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Бакланова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.06.1925
Дочь: Бакланова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.03.1927
Сын: Бакланов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
08.12.1928
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бакланова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.08.1935
Дочь: Бакланова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.06.1937
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.12.1939
Сын: Бакланов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакланова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно