Бакланова Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Бакланова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1925

Дочь: Бакланова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
13.03.1927

Сын: Бакланов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.12.1928

Сын: Бакланов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бакланова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.08.1935

Дочь: Бакланова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.06.1937

Сын: Бакланов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
11.12.1939

Сын: Бакланов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бакланов Николай Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Николай Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно