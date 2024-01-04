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Косаткин Александр Платонович

Место рождения

Елпатьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

?.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1894

Отец: Косаткин Платон Платонович

Мать: Косаткина Евдокия Борисовна

Елпатьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
?.05.1913

Жена: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Witnesses:По жениху: Нагорьевской волости, села Елпатьева крестьянин Петр Платонович Касаткин и того же села крестьянин Иоанн Георгиевич Касаткин. По невесте: Тверской губернии, Калязинского уезда дер... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Касаткин Александр Александрович

Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Елпатьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Немченко Антонина Александровна

Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Елпатьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Александровна

Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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