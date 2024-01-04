Косаткин Александр Платонович
Место рождения
Дата рождения?.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1894
Бракосочетание
?.05.1913
Witnesses:По жениху: Нагорьевской волости, села Елпатьева крестьянин Петр Платонович Касаткин и того же села крестьянин Иоанн Георгиевич Касаткин. По невесте: Тверской губернии, Калязинского уезда дер... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Касаткин Александр Александрович
Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Немченко Антонина Александровна
Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Александровна
Мать ребёнка: Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна
Смерть
Неизвестно