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(Касаткина) Серафима Александровна
(Касаткина) Серафима Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Косаткин Александр Платонович
1894 г.р.
Мать
Касаткина (Палешкина) Аксинья (Ксения) Васильевна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Косаткин Александр Платонович
Мать:
Касаткина Аксинья (Ксения) Васильевна
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