Стремов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтремов Георгий Иванович

Стремов Георгий Иванович

Место рождения

Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.11.1905 ст.

Дата смерти

03.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905 ст.

Отец: Стремов Иван Казьмин

Мать: Стремова Евдокия Михайлова

Волхонщино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Колтыкова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Стремова Агриппина Алексеевна

г. Москва
Концлагерь
1943 или 01.09.1944
Румыния, Слобозия
советские военнопленные под командованием Алексея Рындина не только освободились сами, но и разоружили немецкий гарнизон города. Бывшие заключенные заняли Слобозию и целую неделю до подхода Советской ... Показать все
Военная награда
23.03.1945
Награждён медалью "За отвагу". "Стрелка 1-й стрелковой роты гвардии рядового Стреш(м)ова Георгия Ивановича, за то, что он в бою за гору "Самар", что восточнее города Естергом (Венгрия) 20.03.1945 г. в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стремова Агриппина Алексеевна

Смерть
03.04.1945
Австрия, Прелленкирхен
убит в бою