Стремов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1905 ст.
Дата смерти03.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905 ст.
Отец: Стремов Иван Казьмин
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Колтыкова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Стремова Агриппина Алексеевна
г. Москва
Концлагерь
1943 или 01.09.1944
Румыния, Слобозия
советские военнопленные под командованием Алексея Рындина не только освободились сами, но и разоружили немецкий гарнизон города. Бывшие заключенные заняли Слобозию и целую неделю до подхода Советской ... Показать все
Военная награда
23.03.1945
Награждён медалью "За отвагу". "Стрелка 1-й стрелковой роты гвардии рядового Стреш(м)ова Георгия Ивановича, за то, что он в бою за гору "Самар", что восточнее города Естергом (Венгрия) 20.03.1945 г. в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1945
Австрия, Прелленкирхен
убит в бою