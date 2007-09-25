Шатилова (Гафурова) Галия Гайсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилова (Гафурова) Галия Гайсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1951

Дата смерти

25.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1951

Отец: Гафуров Гайса Нигматьянович

Мать: Гафурова (Комарова) Прасковья Андриановна

Рождение ребёнка
05.11.1971

Сын: Шатилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.07.1976

Сын: Шатилов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
20.11.1990

Дочь: Фокина (Шатилова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич

Смерть
25.09.2007

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