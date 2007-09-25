Шатилова (Гафурова) Галия Гайсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1951
Дата смерти25.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1951
Рождение ребёнка
05.11.1971
Сын: Шатилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.07.1976
Сын: Шатилов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Рождение ребёнка
20.11.1990
Дочь: Фокина (Шатилова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Шатилов Александр Евгеньевич
Смерть
25.09.2007