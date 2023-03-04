Хорошавина Евдокия Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евдокия Ефимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Хорошавин Зоть Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Хорошавин Артамон Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Васильевич

Смерть
После 1763