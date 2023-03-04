Хорошавина Евдокия Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Хорошавин Зоть Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Хорошавин Артамон Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763