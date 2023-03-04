Хорошавин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Бахматовский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Хорошавин Зоть Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимиева
Рождение ребёнка
1729
Сын: Хорошавин Артамон Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1745