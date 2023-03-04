Хорошавин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Бахматовский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Хорошавин Зоть Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимиева

Рождение ребёнка
1729

Сын: Хорошавин Артамон Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Ефимиева

Смерть
1745
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