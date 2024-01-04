Яковлева (Тимофеева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Тимофеева) Анна Егоровна

Место рождения

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1914

Отец: Тимофеев Егор (Георгий) Тимофеевич

Мать: Тимофеева Ольга Емельяновна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.03.1942

Дочь: Яколвева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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