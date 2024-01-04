Яковлева (Тимофеева) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения12.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1914
Рождение ребёнка
28.03.1942
Дочь: Яколвева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Яковлев Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно