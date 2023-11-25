Семен Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Артемий Федулов

Мать: Авдотья (Евдокия) Кор...

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Семенова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно
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