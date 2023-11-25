Семен Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Артемий Федулов
Мать: Авдотья (Евдокия) Кор...
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно