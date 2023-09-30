Федорова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Параскева

Место рождения

Дмитровский уезд, деревня Уголки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровский уезд, деревня Уголки
Рождение ребёнка
Вычислено 27.04.1872

Сын: Савельев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович

Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 05.05.1897

Сын: Савельев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 15.06.1901

Дочь: Савельева Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович

Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 30.10.1903

Сын: Савельев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович

Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Смерть
Неизвестно
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