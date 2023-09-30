Федорова Параскева
Место рожденияДмитровский уезд, деревня Уголки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дмитровский уезд, деревня Уголки
Рождение ребёнка
Вычислено 27.04.1872
Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович
Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 05.05.1897
Сын: Савельев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 15.06.1901
Дочь: Савельева Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович
Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 30.10.1903
Сын: Савельев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Егорович
Дмитровский уезд, Рогачёвская волость, деревня Александрова
Смерть
Неизвестно