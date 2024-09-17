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Хрулев Василий Сергеевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880

Отец: Хрулев Сергей Семенович

Мать: Хрулева Ираида Ильинична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 92 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
14.03.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Смерть
Неизвестно

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