Хрулев Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880
Отец: Хрулев Сергей Семенович
Мать: Хрулева Ираида Ильинична
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 92 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.03.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 14
Смерть
Неизвестно