Орел (Харченко) Лидия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орел (Харченко) Лидия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харченко Егор Иванович

Мать: Харченко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орел Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Орел Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орел Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орел Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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