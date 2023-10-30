Орел (Харченко) Лидия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харченко Егор Иванович
Мать: Харченко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орел Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Орел Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орел Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно