Аксенова (Штефанова) Людмила
женский, родилась 30.05.1961, Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
умерла 19.02.2021, Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
МатьБрынская (Брынская) Надежда11.03.1936 г.р.
ОтецШтефанов Александр20.10.1931 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1961
Отец: Штефанов Александр
Бракосочетание
07.12.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
15.08.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Похороны
?.02.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область