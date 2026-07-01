Аксенова (Штефанова) Людмила 30.05.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенова (Штефанова) Людмила

Автор
СА
Аксенов С.

женский, родилась 30.05.1961, Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

умерла 19.02.2021, Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Мать
Брынская (Брынская) Надежда11.03.1936 г.р.
Отец
Штефанов Александр20.10.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1961

Отец: Штефанов Александр

Мать: Брынская (Брынская) Надежда

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Бракосочетание
07.12.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Рождение ребёнка
24.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Развод
15.08.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Причина смерти: Рак желудка

Похороны
?.02.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Кладбище «Малинов Хутор»

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