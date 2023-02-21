Jack (Millar) Susan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jack (Millar) Susan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Jack Charles

Отец ребёнка: Jack James

Kirriemuir, Forfarshire, Dundee
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mary

Отец ребёнка: Jack James

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mary

Отец ребёнка: Jack James

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jack James

Отец ребёнка: Jack James

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jack James

Смерть
Неизвестно