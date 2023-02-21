Jack (Millar) Susan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Jack Charles
Отец ребёнка: Jack James
Kirriemuir, Forfarshire, Dundee
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mary
Отец ребёнка: Jack James
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mary
Отец ребёнка: Jack James
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jack James
Отец ребёнка: Jack James
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jack James
Смерть
Неизвестно