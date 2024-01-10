Василенко Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Василенко Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Василенко Виктор Прокофьевич (Прокопьевич)
Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович
д. Борейково, Сивинский район
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Василенко Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович
д. Борейково
Рождение ребёнка
1930
Сын: Василенко Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно