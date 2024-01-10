Василенко Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Василенко Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Василенко Виктор Прокофьевич (Прокопьевич)

Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович

д. Борейково, Сивинский район
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Василенко Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович

д. Борейково
Рождение ребёнка
1930

Сын: Василенко Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Василенко Прокопий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Прокопий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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