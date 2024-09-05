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Василенко Прокопий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Василенко Михаил Максимович

Мать: Салай Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Василенко Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Василенко Виктор Прокофьевич (Прокопьевич)

Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Василенко Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Василенко Константин Прокопьевич

Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна

Место жительства
1963
Унгены, Унгенский район
Смерть
Неизвестно

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