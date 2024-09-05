Василенко Прокопий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Василенко Михаил Максимович
Мать: Салай Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Василенко Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Василенко Виктор Прокофьевич (Прокопьевич)
Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Василенко Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Василенко Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Василенко Евгения Александровна
Место жительства
1963
Унгены, Унгенский район
Смерть
Неизвестно