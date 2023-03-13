Вороженцовъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Косарева Евдокія
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Алонцева Анна
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Денисова Марина
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Вороженцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороженцовъ Василій
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Елена
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороженцовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно