Вороженцовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороженцовъ Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Косарева Евдокія

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Алонцева Анна

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Денисова Марина

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Вороженцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороженцовъ Василій

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Елена

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороженцовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Вороженцова Акулина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вороженцова Акулина Леонтьева