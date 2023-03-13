Гордеева (Вороженцова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Вороженцова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вороженцовъ Матвей

Мать: Вороженцова Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
25.09.1876

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1883

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий

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