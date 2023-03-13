Гордеева (Вороженцова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вороженцовъ Матвей
Рождение ребёнка
25.09.1876
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1883
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий
Рождение ребёнка
03.08.1885
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Кутуковъ Гордеевъ Мефодий
Бракосочетание
Неизвестно