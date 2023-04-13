Мазанко Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти29.08.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Рыбченко Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1890