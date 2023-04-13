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Мазанко Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

29.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мазанко Даниил Федорович

Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Рыбченко Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Мазанко Евдокия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазанко Евдокия Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1890