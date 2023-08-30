Сегаль Мендель Афроимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Segal Efraim Leibovich
Мать: Segal Esta Vulfova
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Сора-Фрейда Менделевна
Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: Мина Менделевна
Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: Хая Менделевна
Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна
Работа или профессия
Неизвестно