Сегаль Мендель Афроимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегаль Мендель Афроимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Segal Efraim Leibovich

Мать: Segal Esta Vulfova

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сора-Фрейда Менделевна

Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна

Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: Мина Менделевна

Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна

Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: Хая Менделевна

Мать ребёнка: Сегаль Хана Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
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