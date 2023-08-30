Сегаль (Гельцер) Хана Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Сегаль) Сора-Фрейда Менделевна
Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: (Сегаль) Мина Менделевна
Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: (Сегаль) Хая Менделевна
Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович