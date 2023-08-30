Сегаль (Гельцер) Хана Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегаль (Гельцер) Хана Абрамовна

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

Около 1873

Пол

Женский

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Сегаль) Сора-Фрейда Менделевна

Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович

Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: (Сегаль) Мина Менделевна

Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович

Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: (Сегаль) Хая Менделевна

Отец ребёнка: Сегаль Мендель Афроимович

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