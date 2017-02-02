Казанцева (Токарева) Валентина Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1944
Дата смерти02.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1944
Рождение ребёнка
01.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Казанцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1966
Дочь: Ванго Любовь Александровна
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1969
Дочь: Булатова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1971
Дочь: Казанцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1977
Дочь: Кузикова Елена Александровна
Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич
Смерть
02.02.2017