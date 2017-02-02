Казанцева (Токарева) Валентина Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Токарева) Валентина Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1944

Дата смерти

02.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1944

Отец: Токарев Кузьма Григорьевич

Мать: Токарева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Казанцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1966

Дочь: Ванго Любовь Александровна

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1969

Дочь: Булатова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
03.05.1971

Дочь: Казанцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1977

Дочь: Кузикова Елена Александровна

Отец ребёнка: Казанцев Александр Васильевич

Смерть
02.02.2017
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