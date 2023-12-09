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Кузикова Елена Александровна
Кузикова Елена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1977
Пол
Женский
Отец
Казанцев Александр Васильевич
1938 г.р.
Мать
Казанцева (Токарева) Валентина Кузьмовна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1977
Отец:
Казанцев Александр Васильевич
Мать:
Казанцева Валентина Кузьмовна
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