Ломброзо Иона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломброзо Иона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Около 1920 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Ломброзо Михаил (Молус) (Енович)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 25.09.1920

Дочь: Леви Евгения Ионовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно