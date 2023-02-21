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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Ломброзо Михаил (Молус) (Енович)
Отец ребёнка: Ломброзо Иона
Рождение ребёнка
Около 25.09.1920
Дочь: Леви Евгения Ионовна
Отец ребёнка: Ломброзо Иона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно