Липуновъ Гаврила Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липуновъ Гаврила Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Липуновъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1723

Сын: Липуновъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1758
Орловка, Арзамасскаго уезда