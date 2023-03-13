Липуновъ Гаврила Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Липуновъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1723
Сын: Липуновъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1758
Орловка, Арзамасскаго уезда