Зырянов Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1978
Дата смерти26.09.2009
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1978
Рождение ребёнка
31.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зырянова Анастасия Витальевна
Работа или профессия
Неизвестно
врач-нарколог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.2009
Причина смерти: травма при падении