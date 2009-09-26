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Зырянов Алексей Анатольевич

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

27.08.1978

Дата смерти

26.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1978

Отец: Зырянов Анатолий Симонович

Мать: Зырянова Валентина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зырянова Анастасия Витальевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач-нарколог
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
26.09.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: травма при падении
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