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Балабан Феодора Лазаревна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1904

Муж: Балабан Николай Гаврилович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-53,зап.-22
Рождение ребёнка
11.04.1905

Сын: Балабан Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-89,зап.-26
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Балабан Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-51
Рождение ребёнка
05.09.1913

Сын: Балабан Лазарь Николаевич

Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович

ГАДО , Ф - 426-1-13,м/к-1913г.,лист-59,зап-96
Смерть
Неизвестно
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