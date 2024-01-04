Балабан Феодора Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1904
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-53,зап.-22
Рождение ребёнка
11.04.1905
Сын: Балабан Христофор Николаевич
Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-89,зап.-26
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Балабан Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-51
Рождение ребёнка
05.09.1913
Сын: Балабан Лазарь Николаевич
Отец ребёнка: Балабан Николай Гаврилович
ГАДО , Ф - 426-1-13,м/к-1913г.,лист-59,зап-96
Смерть
Неизвестно