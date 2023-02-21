Ларченко Ольга Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларченко Ольга Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гайков Владимир Наумович

Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гайков Василий Наумович

Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1923

Дочь: Гайкова Анна Наумовна

Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Трамбицкая Мария Наумовна

Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович

Смерть
Неизвестно