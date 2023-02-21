Ларченко Ольга Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1923
Дочь: Гайкова Анна Наумовна
Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Трамбицкая Мария Наумовна
Отец ребёнка: Гайков Наум Иванович
Смерть
Неизвестно