Гайков Наум Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1896
Дата смерти28.12.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1896
Отец: Гайков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
14.08.1923
Дочь: Гайкова Анна Наумовна
Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Трамбицкая Мария Наумовна
Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна
Смерть
28.12.1978