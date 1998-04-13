Гайков Наум Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайков Наум Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1896

Дата смерти

28.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1896

Отец: Гайков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гайков Владимир Наумович

Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гайков Василий Наумович

Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
14.08.1923

Дочь: Гайкова Анна Наумовна

Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Трамбицкая Мария Наумовна

Мать ребёнка: Ларченко Ольга Емельяновна

Смерть
28.12.1978
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