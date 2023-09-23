Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти02.08.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Артемьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Дочь: Артемьева Васса Васильевна
Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович
Восприемники: деревни Новоселки крестьянская дочь Евдокия Васильева Ломоносова. Основание: Ф. 590. Оп. 21. Д. 339. Л. 327 об., 328.
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Артемьев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: Артемьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1945
Москва, город федерального значения Москва
умерла в Перово