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Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

02.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Артемьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович

Маринкино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.

Дочь: Артемьева Васса Васильевна

Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович

Маринкино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: деревни Новоселки крестьянская дочь Евдокия Васильева Ломоносова. Основание: Ф. 590. Оп. 21. Д. 339. Л. 327 об., 328.
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Артемьев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: Артемьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Артемьев Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Василий Филиппович

Смерть
02.08.1945
Москва, город федерального значения Москва
умерла в Перово
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