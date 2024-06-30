Хмарук Антон Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Работа или профессия
1915
Почтово-телеграфный чиновник VI разряда
Бракосочетание
19.04.1915 ст.
Михайловская церковь
Получение воинского звания/чина
1916
Коллежский регистратор
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.
Дочь: Вавренюк (Хмарук) Александра Антоновна
Мать ребёнка: Хмарук (Лашкевич) Елена Адамовна
Смерть
Неизвестно