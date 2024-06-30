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Хмарук Антон Прокофьевич

Место рождения

Брусилов, Житомирська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хмарук Прокофий (Даниил) Яковлевич

Мать: Хмарук Елена Ивановна

Брусилов, Житомирська область
Работа или профессия
1915
Погребище, Вінницька область
Почтово-телеграфный чиновник VI разряда
Бракосочетание
19.04.1915 ст.

Жена: Хмарук (Лашкевич) Елена Адамовна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Получение воинского звания/чина
1916
Коллежский регистратор
Рождение ребёнка
15.03.1916 ст.

Дочь: Вавренюк (Хмарук) Александра Антоновна

Мать ребёнка: Хмарук (Лашкевич) Елена Адамовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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