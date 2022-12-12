посёлок городского типа Брусилов, посёлок городского типа Брусилов, Житомирська область (на 2018) — Familio

Брусилов

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Брусиловская волость
815. Брусилов, местечко бывшее владельческое, при речке Здвиже, дворов 247, жителей 2061, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 2 церкви православных, костел, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Брусиловская волость
Брусилов м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6615Брусилівселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н БрусилівськийБрусилівська селищна об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close