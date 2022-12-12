Брусилов
Житомирська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
815. Брусилов, местечко бывшее владельческое, при речке Здвиже, дворов 247, жителей 2061, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 2 церкви православных, костел, Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Брусилов м.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6615Брусилівселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н БрусилівськийБрусилівська селищна об'єднана територіальна громада