Делоне Николай Борисович 22.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Делоне Николай Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.05.1926, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 11.09.2008, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Делоне (Баннер-Фогт) Мария Генриховна1889 г.р.
Отец
Делоне Борис Николаевич03.03.1890 г.р.
Супруги
Делоне (Миллер) Ирина Оттовна02.02.1919 г.р.
Дети
Делоне Вадим Николаевич22.12.1947 г.р.
Делоне Михаил Николаевич1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926

Отец: Делоне Борис Николаевич

Мать: Делоне (Баннер-Фогт) Мария Генриховна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делоне (Миллер) Ирина Оттовна

Рождение ребёнка
22.12.1947

Сын: Делоне Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Делоне (Миллер) Ирина Оттовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1952

Сын: Делоне Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Делоне (Миллер) Ирина Оттовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.09.2008
Москва, город федерального значения Москва

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