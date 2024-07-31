Делоне Николай Борисович
мужской, родился 22.05.1926, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 11.09.2008, Москва, город федерального значения Москва
МатьДелоне (Баннер-Фогт) Мария Генриховна1889 г.р.
ОтецДелоне Борис Николаевич03.03.1890 г.р.
Супруги
Делоне (Миллер) Ирина Оттовна02.02.1919 г.р.
Дети
Делоне Вадим Николаевич22.12.1947 г.р.
Делоне Михаил Николаевич1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1947
Мать ребёнка: Делоне (Миллер) Ирина Оттовна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Делоне (Миллер) Ирина Оттовна
Смерть
11.09.2008