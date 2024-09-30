Олонен (Хуттунен) Жустина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1825
Дата смерти03.11.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Муж: Олонен Адам
Рождение ребёнка
10.01.1853
Сын: Олонен Петр Адамович
Отец ребёнка: Олонен Адам
Рождение ребёнка
23.07.1855
Сын: Олонен Якоб Адамович
Отец ребёнка: Олонен Адам
Рождение ребёнка
16.06.1862
Сын: Олонен Адам Адамович
Отец ребёнка: Олонен Адам
Смерть
03.11.1876