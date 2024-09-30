Олонен (Хуттунен) Жустина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Хуттунен) Жустина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1825

Дата смерти

03.11.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Олонен Адам

Рождение ребёнка
10.01.1853

Сын: Олонен Петр Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1855

Сын: Олонен Якоб Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1862

Сын: Олонен Адам Адамович

Отец ребёнка: Олонен Адам

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
03.11.1876

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