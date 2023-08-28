Росихина Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Комова Наталья Тарасова
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Рождение ребёнка
27.01.1883
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Рождение ребёнка
08.03.1885
Дочь: Дарья Тарасова
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1890
Дочь: Ефросиния Тарасова
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Рождение ребёнка
11.04.1893
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Рождение ребёнка
27.01.1903
Сын: Росихин Иван Тарасов
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов
Смерть
Неизвестно