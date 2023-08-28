Росихина Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росихина Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Комова Наталья Тарасова

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1883

Сын: Росихин Григорий Тарасов

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.03.1885

Дочь: Дарья Тарасова

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1890

Дочь: Ефросиния Тарасова

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1893

Сын: Росихин Семен Тарасов

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1903

Сын: Росихин Иван Тарасов

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Росихин Максим Тарасов

Отец ребёнка: Росихин Тарас Стефанов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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