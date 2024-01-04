Чуркина (Писклакова) Бэлла
Место рождения
Дата рождения15.04.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Писклаков Александр
Мать: Луценко Галина
Крещение
Около ?.08.1948
Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Крестили в с. Бондари, т. к. в с. Коровино немцы разрушили. Летом на повозке с дедом (Писклаковым Данилой Пантилеевичем) поехали в с. Бондари. Помнит пруд и как дед купил мед. В 5-7 лет переболела вос... Показать все
Бракосочетание
30.?.1966
Муж: Чуркин Николай
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
свадьба | Бюро ЗАГС Ленинского района г. Воронежа
Рождение ребёнка
11.06.1968
Дочь: Ореханова Наталья
Отец ребёнка: Чуркин Николай
Липецк, город Липецк, Липецкая область