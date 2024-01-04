Чуркина (Писклакова) Бэлла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Писклакова) Бэлла

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

15.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Писклаков Александр

Мать: Луценко Галина

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Крещение
Около ?.08.1948
Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Крестили в с. Бондари, т. к. в с. Коровино немцы разрушили. Летом на повозке с дедом (Писклаковым Данилой Пантилеевичем) поехали в с. Бондари. Помнит пруд и как дед купил мед. В 5-7 лет переболела вос... Показать все
Бракосочетание
30.?.1966

Муж: Чуркин Николай

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
свадьба | Бюро ЗАГС Ленинского района г. Воронежа
Рождение ребёнка
11.06.1968

Дочь: Ореханова Наталья

Отец ребёнка: Чуркин Николай

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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