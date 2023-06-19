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Ореханова Наталья Николаевна
Ореханова Наталья Николаевна
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Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
11.06.1968
Пол
Женский
Отец
Чуркин Николай Иванович
1940 г.р.
Мать
Чуркина Бэлла Александровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1968
Отец:
Чуркин Николай Иванович
Мать:
Чуркина Бэлла Александровна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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