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Ореханова Наталья Николаевна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

11.06.1968

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1968

Отец: Чуркин Николай Иванович

Мать: Чуркина Бэлла Александровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область