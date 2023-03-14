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Александров Незамаев Фёдор

Место рождения

деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1885

Жена: Александров Незамаев Анна

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя