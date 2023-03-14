Александров Незамаев Фёдор
Место рождениядеревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1885
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя