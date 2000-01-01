Александров Незамаев (Елизарова Кузнецова) Анна
Место рождениядеревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения30.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1864
Отец: Семёнов Кузнецов Елизар
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1864
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1885
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя