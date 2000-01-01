Александров Незамаев (Елизарова Кузнецова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Незамаев (Елизарова Кузнецова) Анна

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1864

Отец: Семёнов Кузнецов Елизар

Мать: Семёнов Кузнецов Фиона Хиония

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
06.12.1864
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.01.1885

Муж: Александров Незамаев Фёдор

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревни Шакшино, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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