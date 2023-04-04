Смольянинова Наумья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинова Наумья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Леон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смольянинов Семен

Отец ребёнка: Смольянинов Евсей

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Смольянинов Евсей

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольянинов Евсей

Смерть
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область