Смольянинова Наумья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Леон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смольянинов Семен
Отец ребёнка: Смольянинов Евсей
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Смольянинов Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смольянинов Евсей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно