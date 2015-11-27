Карпенко (Ожередова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Ожередова) Анна Кузьминична

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Место рождения

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.02.1926

Дата смерти

27.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926

Отец: Ожередов Кузьма Герасимович

Мать: Ожередова Евдокия ?

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
06.09.1950

Муж: Карпенко Григорий Афанасьевич

Радивилов, Рівненська область
Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: Пономаренко Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.01.1959

Дочь: Борисенко Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич

Смерть
27.11.2015
Радивилов, Рівненська область
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