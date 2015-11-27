Карпенко (Ожередова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения14.02.1926
Дата смерти27.11.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926
Отец: Ожередов Кузьма Герасимович
Мать: Ожередова Евдокия ?
Бракосочетание
06.09.1950
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: Пономаренко Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.01.1959
Дочь: Борисенко Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Карпенко Григорий Афанасьевич
Смерть
27.11.2015