Гайнуллов Нурулла
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гашура
Рождение ребёнка
19.06.1938
Сын: Гайнуллов Зиннатулла Нуруллович
Мать ребёнка: Гашура
Рождение ребёнка
21.05.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гашура
Смерть
Неизвестно