Гайнуллов Нурулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайнуллов Нурулла

Гайнуллов Нурулла

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Мать: (Гиззатуллина) Таифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гашура

Рождение ребёнка
19.06.1938

Сын: Гайнуллов Зиннатулла Нуруллович

Мать ребёнка: Гашура

Рождение ребёнка
21.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гашура

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.