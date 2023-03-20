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Кованько Афанасий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Около 1780

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пульхерия Афанасьевна

Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
06.01.1774

Сын: Кованько Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна

Полтава, Полтавська область
Смерть
Около 1780
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Антоний Афанасьевич

Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна