Кованько Афанасий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиОколо 1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пульхерия Афанасьевна
Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
06.01.1774
Сын: Кованько Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна
Полтава, Полтавська область
Смерть
Около 1780
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Антоний Афанасьевич
Мать ребёнка: Кованько Евдокия Даниловна