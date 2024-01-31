Синицын Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2007
Дочь: (Синицына) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила
Рождение ребёнка
25.03.2009
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила
Рождение ребёнка
08.12.2011
Дочь: (Синицына) Инна Ивановна
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила
Рождение ребёнка
24.06.2014
Дочь: (Синицына) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила
Рождение ребёнка
09.12.2019
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила
Рождение ребёнка
25.11.2021
Дочь: (Синицына) Злата Ивановна
Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила