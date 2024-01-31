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Синицын Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1983

Отец: Синицын Алексей

Мать: Синицына (Банина) Инесса Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
20.05.2007

Дочь: (Синицына) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
25.03.2009

Сын: Синицын Даниил Иванович

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
08.12.2011

Дочь: (Синицына) Инна Ивановна

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
24.06.2014

Дочь: (Синицына) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
09.12.2019

Сын: Синицын Глеб Иванович

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

Рождение ребёнка
25.11.2021

Дочь: (Синицына) Злата Ивановна

Мать ребёнка: Синицына (Чилюканова) Людмила

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