Синицына (Чилюканова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Чилюканова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
20.05.2007

Дочь: (Синицына) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.03.2009

Сын: Синицын Даниил Иванович

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.2011

Дочь: (Синицына) Инна Ивановна

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
24.06.2014

Дочь: (Синицына) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.12.2019

Сын: Синицын Глеб Иванович

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.2021

Дочь: (Синицына) Злата Ивановна

Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич

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