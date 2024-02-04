Синицына (Чилюканова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2007
Дочь: (Синицына) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.2009
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.2011
Дочь: (Синицына) Инна Ивановна
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.2014
Дочь: (Синицына) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.12.2019
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.2021
Дочь: (Синицына) Злата Ивановна
Отец ребёнка: Синицын Иван Алексеевич