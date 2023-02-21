Balzer ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balzer ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1770

Дочь: Krohn Elizabeth Sophie

Мать ребёнка: не указана

Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Balzer Carl

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Balzer Johann

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Balzer Michael

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно