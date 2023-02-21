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Balzer Michael
Balzer Michael
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1845
Пол
Мужской
Отец
Balzer ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Balzer ?
Мать: не указана
Смерть
Около 1845
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